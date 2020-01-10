"الفلوس" يحافظ على الصدارة و"بنات ثانوي" في المركز الثاني في إيرادات الخميس

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 7 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: "الفلوس"، "يوم وليلة"، "استدعاء ولي عمرو"، "بيت سِت"، "ولاد رزق 2"، "بنات ثانوي"، "دفع رباعي".

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"مصراوي"، إن الأفلام الثمانية حققت مجتمعة في شباك تذاكر أمس الخميس 9 يناير، إيرادات قُدرت بمليون و680 ألفًا و728 جنيها، وكان نصيب كل فيلم على النحو التالي..

فاز فيلم "الفلوس" بصدارة شباك التذاكر، وجاء في المركز الأول بعد تحقيقه إيراد قُدر بمليون و11 ألفًا و108 جنيهات.

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".

حصل على المركز الثاني فيلم "بنات ثانوي"، وحقق 438 ألفًا و472 جنيها.

"بنات ثانوي" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، هنادي مهنا.

وحصل على المركز الثالث، فيلم "يوم وليلة"، بعد تحقيقه 223 ألفًا و900 جنيه.

"يوم وليلة" تأليف يحيى فكري، وإخراج منير مكرم، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع

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احتل الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" المركز الرابع، وحقق أمس إيراد بلغ 3 آلاف و988 جنيه.

والفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، غادة عادل، ريم مصطفى، تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج طارق العريان.

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