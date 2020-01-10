"Jumanji: The Next Level" الأول و"Star Wars" بالمركز العاشر في إيرادات الخميس

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس الخميس 9 يناير، إيراد قُدر بـ314 ألفًا و857 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "1917"، وحقق 265 ألفا و260 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "under water"، بعد تحقيقه 135 ألفًا و686 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، محققًا 112 ألفا و919 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Frozen 2" محققًا 80 ألفًا و359 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Spies in Disguise" بعد تحقيقه 57 ألفًا و817 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "knives out" وحقق 54 ألفًا و659 جنيها.

في المركز الثامن يأتي "like a boss" وبلغ إيراده 47 ألفًا و984 جنيها، وفي المركز التاسع جاء Maleficent: Mistress of Evil بطولة أنجلينا جولي، وحقق 16 ألفًا و964 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "STAR WARS" وحقق 13 ألفًا و659 جنيها.

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