الفنانة كارمن سليمان فى ضيافة رامى رضوان على "دى إم سى"

القاهرة – لايف ستايل يستضيف الليلة الإعلامي رامي رضوان، الفنانة كارمن سليمان في برنامج مساء دي إم سي الساعة العاشرة مساءا . وتحتفل الفنانة كارمن سليمان بنجاح أغنيتها "بصاتك" التي طرحتها خلال الأيام الماضية . كما تكشفت الفنان عن كواليس أغنيتها"نورت الدنيا "التي قدمتها في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الادارية الجديدة. ويذكر أن أبرز أعمال كارمن سليمان الفنية، أغنية "لما تشوفك عيني"، و"ربنا يخليك لقلبي"، و"سطور حكايتي"، و"حضن دافي"، وغيرها من الأغانى. قد يهمك ايضاً: سليمان تؤكد لن تسمح لأحد أخذ مكانها كارمن سليمان تتحدّث عن مواهب زوجها

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