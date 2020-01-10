رويدا عطية تصور أغنيتها الجديدة في لبنان الأسبوع المقبل

تستعد رويدا لتصوير أغنيتها الجديدة الأسبوع القادم، في لبنان ، متحدية الأوضاع التي تعيش فيها المنطقة بالفترة الحالية.

الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع إيلي ناستا، وإنتاج المولى بروداكشن ، أما الإخراج لسامر محمود.

وعلى الجانب الآخر، تستعد رويدا عطية لتقديم حفل غنائي، في قبرص، وذلك يوم السبت الموافق الأول من شهر فبراير القادم.

ومن المقرر، أن تقدّم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة في أمسية استثنائية تجمعها بجمهورها من الجاليات العربية والأجانب.

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