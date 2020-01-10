نهال عنبر تتواجد سينمائيًا بـ"يوم 13" ودرامياً بـ"فرصة تانية"

تشارك الفنانة نهال عنبر فى عام 2020 فى عملين أحدهما سينمائى والآخر درامى، الأول هو "يوم 13" بطولة دينا الشربينى وأحمد داوود، والثانى "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، وستبدأ ياسمين تصوير أول مشاهد مسلسلها "فرصة تانية"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، غدا السبت 11 يناير الجارى، من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، حيث تجمع المشاهد الأولى كل من ياسمين صبرى وأحمد مجدى وآخرين، فى ديكور الشركة وهو الديكور الأساسى الأول للمسلسل.

وفى سياق متصل مازال فريق الكتابة يعكف على كتابة باقى حلقات المسلسل، حيث تسلمت الشركة من المؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم 15 حلقة من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان.

أما فيلم "يوم 13" ينتمى لنوعية أعمال الرعب والتشويق، وانطلق تصويره يوم 16 ديسمبر الماضى، داخل ديكور مكان مجهور باستديو "مكة" بمدينة 6 أكتوبر حيث تدور معظم مشاهد العمل فى هذا الديكور، وبطولة أحمد داود، دينا الشربينى، جومانا مراد، نسرين امين، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، احمد زاهر، وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

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