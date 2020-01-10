خالد النبوي يشاهد "يوم وليلة" مع لاعبي الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية السبت

يشاهد الفنان خالد النبوي غدا السبت فيلمه الجديد ‏"يوم وليلة" ، وذلك في حفل الساعة التاسعة والنصف صباحا بسينما سيتي ستارز، بصحبة 100 لاعب ولاعبة من لاعبي الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي.

وتشارك في الفيلم الطفلة "ميرنا" من أبطال الاتحاد الداون سيندروم، والتي تلعب دور ابنة "منصور الدهبي" الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي .

يذكر أن فيلم يوم وليلة يدور حول مجموعة من الأحداث التي تتلاقي فيها مصائر وأقدار أبطال العمل، حيث يستعرض العديد من مشكلات المجتمع المصري وأزماته فى دراما اجتماعية مختلفة ومميزة .

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

Advertisements

الفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق. قد يهمك ايضاً:

قد يهمك أيضا:

"يوم وليلة" يتجاوز نصف مليون جنيه في 3 أيام

خالد النبوي يشاهد فيلمه الجديد يوم وليلة مع الجمهور