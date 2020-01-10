عمرو دياب يشعل حماس جمهور حفله في السعودية

أحيا الفنان عمرو دياب، أمس الخميس، حفلاً غنائيًا في مدينة جدة بالسعودية. ونشر دياب، صورا له من الحفل عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "كانت ليلة ساحرة للغاية". ويأتي هذا الحفل، كأول حفل لعمرو دياب في جدة خلال عام 2020. يُذكر أن عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في ميديا سيتي دبي يوم 24 يناير الجاري. Advertisements قد يهمك ايضاً: عمرو دياب يروج لحفله بـ"يوم تلات" على مسرح دبي ابنة عمرو دياب تشعل الجونة بـ إطلالتها

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