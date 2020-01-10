محمد رمضان يغني كازانوفا في دبي

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو له وهو يغني أغنية "كازانوفا" في البروفة النهائية لحفله في دبي.

وعلقت: "كازانوڤا من البروفة النهائية لأقوى حفلة في دبي ميعادنا غداً في مركز دبي التجاري العالمي، ثقة في الله نجاح، دبي".

من ناحية أخرى يحضر محمد رمضان لعمل غنائي جديد يجمعه بالمطرب الفرنسى ميترى جيمس خلال الفترة المقبلة، ويقدمه بشكل مختلف عليه تماما عن أعماله السابقة.

ووصل الفنان محمد رمضان إلى دبي مساء أمس، لإحياء أول حفل يجمعه مع الفنان سعد لمجرد، والذي تتولى الإشراف عليه شركة روتانا، والمنتج محمد محسن جابر.

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