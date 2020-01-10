شكرا لقرائتكم خبر عن ليه فيفى عبده فرحت بانفصال أصالة وسر غضب المنتصر بالله "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح" فى حلقة اليوم الخميس، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، حيث يكشف البرنامج سر غضب الفنان المنتصر بالله وزوجته من الوسط الفنى، وكواليس أزمة البحث على فنانة لتجسد دور والدة النجمة نادية الجندى فى مسلسلها الجديد "نساء من دهب".

وتتطرق الحلقة أيضا لأسباب التعليق الغريب للفنانة فيفى عبده على خبر انفصال أصالة عن المخرج السينمائى طارق العريان، وسر ظهور رانيا يوسف بفستان أحمر مفتوح ليلة رأس السنة.

Advertisements

ويتطرق البرنامج أيضا فى حلقة اليوم لماذا يحتفل الفنان خالد سليم فى عيد ميلاده 4 مرات فى السنة؟، وتكشف الحلقة التفاصيل الكاملة لحفل الفنان محمد رمضان فى السعودية اليوم بموسم الرياض، ولماذا هاجم رامى صبرى الجمهور بسبب أغانى المهرجانات.

برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.