شكرا لقرائتكم خبر عن "التالتة تابتة".. نجوم تزوجوا 3 مرات آخرهم العسيلى وأحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "التالتة تابتة" هكذا علق الفنان محمود العسيلى على زواجه الأخير، فى إشارة منه إلى أنه تزوج 3 مرات، بعد تجربتين لم يكتب الله لهما التوفيق، ونشر الفنان محمود العسيلى صورا تجمعه بزوجته عقب عقد قرانه، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "، ولاقت الصور إعجاب الكثير من جمهورها.

وعلق "العسيلى" على الصور قائلا: "حاولت فى تجربتين جواز إنى اشوف الحياة اللى أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع و لكن للأسف التجربتين مانجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".

وتابع العسيلى: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللى ناس كتير بتعملها فهى الاستمرار فى الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللى عايشين فى الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهأفضل أدور عن السعادة اللى كتبتها فى الأغانى بتاعتى وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنى أكون لقيتها فعلا وتكون "التالتة التابتة".

يبدو أن رقم 3 يرتبط بالعديد من زيجات النجوم سواء زمن الفن الجميل أو الجيل الحالى، فهناك العديد منهم تزوج 3 مرات، وسبق العسيلى للزيجة رقم 3 الفنان أحمد فهمى، إذ تزوج هنا الزاهد ، منة حسين فهمى، شهد محمد حسن رمزى، كما ارتبط رقم 3 به فى عدد مرات الخطوبة، إذ خطب 3 مرات، قبل أن يتم زواجه من الفنانة هنا الزاهد.

الفنان مصطفى فهمى، تزوج 3 مرات، الأولى امرأة إيطالية تدعى ارينا، وذلك فى بداية حياته وقد أنجب منها "عمر ودينا" ، واستمر الزواج طوال 21 عاما قبل أن يعلن انفصاله، وسرعان ما أعلن بعدها زواجه من الفنانة ​رانيا فريد شوقى ​فى عام 2007، لكن هذه الزيجة استمرت فقط خمس سنوات، ليعلنا بعدها الانفصال فى عام 2012 ، وفى عام 2017 تزوّج مصطفى فهمى للمرة الثالثة، وذلك من الإعلامية اللبنانية ​فاتن موسى​، وهى الزيجة المستمرة حتى الآن.





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تزوج الفنان أحمد رمزى 3 مرات فقط فى حياته، الأولى كانت زواجا تقليديا وهى السيدة عطية الله الدرمللي، تزوجها فى عام 1956 وكانت من عائلة ارستقراطية وانفصل عنها بسبب الغيرة الشديدة من المعجبات، وأنجب منها ابنته الكبرى "باكينام"، أما الزيجة الثانية فكانت من الفنانة نجوى فؤاد، وكانت هذه الزيجة سريعة ففى أحد الأيام كان فى زيارة لنجوى فى منزلها فوجدها فى مشادة مع الموسيقار الراحل أحمد فؤاد حسن، وعندما تدخل الدنجوان حدثت مشادة بينه وبين الموسيقار، وكانت الخناقة التى قربت بين القلبين، فسارع رمزى بطلب يد نجوى وأنهى إجراءات الزواج سريعا.

أما الزوجة الثالثة فهى المحامية اليونانية "نيكولا" التى تزوجها "رمزى" بعد قصة حب شديدة وأنجب منها ابنته "نائلة"، وولده "نواف" الذى وُلِد مصابًا بإعاقة ذهنية، وظل زواجهما حتى رحل "رمزى" عام 2012.

تزوج الفنان الراحل كرم مطاوع من الإيطالية مارجريت أنجب منها التوأم عادل وكريم ويقيمان حاليا فى إيطاليا ثم بالفنانة سهير المرشدى وأنجب منها الفنانة حنان مطاوع، ثم كانت زيجته الأخيرة بالمذيعة ماجدة عاصم.

تزوج الفنانة محمد فوزى، أولا من سيدة خارج الوسط الفنى تدعى هادية، وأنجب منها ثلاث أبناء واستمر زواجهما لمدة 10 سنوات، لكنه انفصل عنها بسبب غيرتها الشديدة عليه.

وعاشت النجمة مديحة يسرى، والفنان محمد فوزى قصة حب كبيرة، وذلك أثناء تصوير فيلم " قبلة فى لبنان" وتزوجا فى نفس العام الذى انفصل عن أم أبنائه، وكانوا من أشهر ثنائيات الوسط الفنى فى هذا الوقت، وأنجبت منه ابنها الوحيد عمرو، وكانت آخر زيجاته من سيدة من المعادى وكانت مشهورة باسم " فاتنة المعادى" وأنجب منها ابنته الصغيرة إيمان، واستمر زواجهما حتى وفاتة.

تزوجت الفنانة فاتن حمامة، 3 مرات، الأولى من المخرج عز الدين ذو الفقار، زوجها الثانى الفنان عمر الشريف، وظلت قصة حب فاتن حمامة وعمر الشريف من أجمل قصص الحب وجعلتهما أشهر ثنائى فى السينما والأفلام التى جمعتهما وهى “صراع فى الوادي” و“أيامنا الحلوة” و“صراع فى الميناء” و“لا أنام” و“سيدة القصر” و“نهر الحب” أصبحت من أهم كلاسيكيات السينما المصرية، وكان زواجها الأخير من الدكتور محمد عبدالوهاب عام 1975 بعد أن انفصلت عن الفنان عمر الشريف بعام واحد، ومحمد عبدالوهاب هو طبيب أشعة شهير، عاش حياة هادئة مع فاتن ورافقها حتى مماتها.