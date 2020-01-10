شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعرض مهاراته فى كرة القدم بدبى.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض النجم محمد رمضان مهاراته فى كرة القدم بمدينة دبى بدولة الإمارات، حيث من المقرر أن يحيى حفلة اليوم الجمعة العاشرة مساءً فى مركز دبى التجارى الدولى، الأسطورة شارك جمهوره فيديو خلال "تنطيط" الكرة عبر خاصية ستورى على موقع انستجرام، يظهر من خلالها مهاراته الرائعة فى التحكم بها.





وكان قد أجرى النجم محمد رمضان، استعداداته النهائية لحفله الغنائى أمس، ونشر فيديو للبروفة النهائية لحفلة الفنى لأغنية كازانوڤا، كما شارك اليوم أيضا فيديو اليوم لأداء أغنية الشهيرة مافيا.

ويشار إلى أن النجم محمد رمضان، أطلق أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" يوم 1 يناير والتى حققت ما يصل إلى 12 مليون مشاهدة عبر قناته على موقع "يوتيوب"، الأغنية من إخراج محمد سامى، والذى طرحها تزامنا مع العام جديد، لتكون هذه الأغنية بمثابة استكمال رمضان لخطة غنائية يسير عليها، بعد نجاح أغانيه الأخيرة وتحقيقها لنسب مشاهدة مرتفعة.

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وشهدت الأيام الماضية ترويج رمضان للكليب من خلال حساباته على السوشيال ميديا سواء بنشر صور من الكواليس أو مقطع من الأغنية، كما شهدت الاغنية لأول مرة ترجمة باللغة الإنجليزية مصاحبة لكلمات الأغنية فى الفيديو كليب، وتقول كلمات الأغنية: "صاحبى كلمنى وقالى انزلى، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا ادانى الكاس، قولتله بلاش انا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير انا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغى بتعمل بم بم بم".

أغانى محمد رمضان مكنته من إحياء عدة حفلات داخل مصر وخارجها على مدار الفترة الماضية، فبجانب حفلاته بمصر، أحيا حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية، وآخر بمدينة راكش بالمملكة المغربية.