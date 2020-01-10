سوسن بدر تفتتح حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتحت الفنانة سوسن بدر حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية في نسختها الـ15، المُقامة على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من نجوم الفن، بينهم: يسرا، المخرج أمير رمسيس، الفنانة لبلبة، الفنان محمود حميدة، الفنان عبدالرحمن أبو زهرة.

وقالت سوسن "جائزة ساويرس منذ بدايتها حرصت على تمكين الشباب من المبدعين واصبحت منفذ لإطلاق العنان لمواهبهم، فهم أمل مصر".

وتابعت "الشباب استلموا شعلة الإبداع، وهنا دور الفنان ليمد يده للشباب"، مضيفة "الجائزة بدأت بفكرة كبرت وأصبحت واحدة من اهم الجوائز الثقافية في مصر والشرق الأوسط".