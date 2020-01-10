"سامحني يا رب".. مادلين طبر تطلب المغفرة على هذا الخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة مادلين طبر، عن حزنها الشديد لقرار عدم الإنجاب، الذي اتخذته طيلة حياتها، مطالبة المغفرة والسماح من الله.

وقالت "مادلين"، خلال لقائها في برنامج "حديث المساء" الذي يعرض عبر قناة MBC مصر، أنها لم تنجب، وإن "جوجو" التي تعيش معها هي ابنة شقيقتها.

واضافت: "عندما تزوجت اشترطت على زوجي ألا ننجب، وبعدما مرور سنوات واكتشفت اننا لن نكمل حياتنا، قررت عدم الإنجاب منه، مضيفة: "سامحني يارب هي دي الغلطة الوحيدة اللي عملتها، إني قررت أني مخلفش".

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وتابعت: "أختي عندها 3 أبناء، فأخذت ابنتها الكبرى جوجو لتعيش معي، واعتبرها عوضًا من الله".

ويعرض لمادلين طبر حاليًا مسلسل "الضاهر" عبر قناة "الحياة"، من بطولة محمد فؤاد وتامر عبد المنعم ورغدة وفريال يوسف، من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج ياسر زايد.