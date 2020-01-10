نجوم الفن وأبناؤهم في افتتاح ملاهي "winter wonderland" بـ"Zed"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح ملاهي "winter wonderland" العالمية بحديقة zed في الشيخ زايد.
وكان من أبرز الحضور منى زكي وأحمد حلمي وأطالفهما، وبشرى، ريهام أيمن وشريف رمزي وأطفالهما، وتامر حبيب، رزان مغربي وابنها.
وافتتح المهندس نجيب ساويرس، حديقة ZED park في قلب مدينة الشيخ زايد، مساء أمس الخميس، والتي تشهد إطلاق منصة ZED Park Presents الترفيهية.
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