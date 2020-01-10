"أول عيد ميلاد وإنت مش معايا".. أحمد سعيد عبدالغني يحتفل بعيد ميلاده برسالة مؤثرة لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد سعيد عبدالغني صورة مجمعة في إطار واحد، تجمعه بوالده الفنان الراحل سعيد عبدالغني، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بالتزامن مع عيد ميلاده، الموافق اليوم 10 يناير.

وعلق عبدالغني على الصورة: "النهارده أول عيد ميلاد ليا وإنت مش معايا، بس أنت في دمي".

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وعلقت الفنانة هبة عبدالحكيم :"كل سنة وأنت طيب.. ربنا يرحمه"، كما علقت الفنانة روجينا: "الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، تعيش وتفتكر يا أحمد".

ويوافق اليوم 10 يناير عيد ميلاد الفنان أحمد سعيد عبدالغني الـ44، إذ إنه مواليد 1976.

يذكر أن الفنان الكبير سعيد عبدالغني توفي في 18 يناير الماضي بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 81 عامًا.