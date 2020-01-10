محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تستعد الفنانة دنيا سمير غانم، لخوض تجربة سينمائية جديدة مع المنتج هشام جمال، لتعود بها بعد غياب عن السينما لمدة 4 سنوات.
وقال المنتج هشام جمال، في برنامج The Insider بالعربي: "مشغول دلوقتي بتحضيرات فيلم دنيا سمير غانم، وواخد كل تركيزي".
وتابع: "هيشارك دنيا في بطولة الفيلم هشام ماجد، ودلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي".
وأضاف:" اهتمامي بالفيلم، خلاني أجل العمل على ألبوم دنيا سمير غانم الجديد، لحين الانتهاء من الفيلم".
يذكر أن، الفيلم من المقرر بدء تصويره في شهر يناير الجاري، ويتضمن عددا من الأغاني.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| "بمشاركة والدتها وهشام ماجد".. دنيا سمير غانم تستعد لفيلم سينمائي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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