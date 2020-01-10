فيديو| "بمشاركة والدتها وهشام ماجد".. دنيا سمير غانم تستعد لفيلم سينمائي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تستعد الفنانة دنيا سمير غانم، لخوض تجربة سينمائية جديدة مع المنتج هشام جمال، لتعود بها بعد غياب عن السينما لمدة 4 سنوات.

وقال المنتج هشام جمال، في برنامج The Insider بالعربي: "مشغول دلوقتي بتحضيرات فيلم دنيا سمير غانم، وواخد كل تركيزي".

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وتابع: "هيشارك دنيا في بطولة الفيلم هشام ماجد، ودلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي".

وأضاف:" اهتمامي بالفيلم، خلاني أجل العمل على ألبوم دنيا سمير غانم الجديد، لحين الانتهاء من الفيلم".

يذكر أن، الفيلم من المقرر بدء تصويره في شهر يناير الجاري، ويتضمن عددا من الأغاني.