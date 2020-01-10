بهاء الدين محمد ينعى والد توفيق بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الشاعر بهاء الدين محمد، والد الفنان إيهاب توفيق، الذي توفي أمس، أثر تعرضه لاختناق داخل فيلته بمدينة نصر.

ونشر بهاء صورة للراحل أحمد توفيق، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اللهم ارحمه واغفرله وادخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب، البقاء لله، الأستاذ أحمد توفيق الله يرحمه، والد الفنان إيهاب توفيق".

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وتابع بهاء: "الأستاذ أحمد والحاجة أم إيهاب ماكانوش مجرد أب وأم لمطرب، ولكن كانوا أهل وأصحاب وحبايب لينا كلنا، وكانت وما زالت سيرتهم غالية، اللهم ارحمهم واغفرلهم وادخلهم الجنة دون حساب ولا سابق عذاب، وأنا عارف وحاسس بإيهاب، ولكن احنا بنطمن عليهم، واحنا مش أحن عليهم من الله أرحم الراحمين".

واندلع حريق فى فيلا والد إيهاب توفيق أمس الخميس، وأسفر عن مصرع والده، حيث كشفت المعاينة الأولية أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي فى جهاز المدفئة.

ويستقبل الفنان إيهاب توفيق عزاء والده المهندس أحمد توفيق، يوم الأحد المقبل في قاعة الصفا الملحقة بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.