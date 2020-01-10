"نجاح مالهوش زي".. محمد عبدالرحمن يروج لـ"لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمد عبدالرحمن لفيلمه الجديد "لص بغداد"، المقرر عرضه بالسينمات 22 يناير المقبل.

ونشر محمد صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إن شاء الله نجاح مالهوش زي، لص بغداد، 22 يناير بجميع دور العرض".

فيلم "لص بغداد" يعرض بدور السينما يوم 22 يناير الجاري، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

يشارك في بطولة العمل: محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.