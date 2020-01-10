تراند اليوم : مثلت مع عادل إمام.. إصابة فنانة شهيرة بالزهامير ونجلها: مش فاكرة حاجة

سادت صدمة في الوسط الفني، بعد الإعلان عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز بالزهايمر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن نجلها شريف عبد الحليم قوله إنه يجنب ظهور والدته إعلاميا نظرا لحالتها الصحية، مضيفا:"مش بحب أخليها تتكلم لأنها مش فى وعيها ونتابع مع طبيب يأتى لزيارتها كل شهر، كما تواظب على نظام دواء معين".



وعن سبب تدهور حالة الفنانة عايدة عبد العزيز كشف ابنها شريف أن إصابتها بالزهايمر جاء بعد وفاة والده مباشرة، وهذا ما أخبره به الأطباء إذ قالوا له إن الصدمات تسرع من وتيرة الإصابة بالزهايمر، وكانت وفاة زوجها بداية تدهور حالتها الصحية.

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وتابع أن والدته تعانى من كسر فى الحوض وأجرت عملية جراحية لذلك تعانى فى حركتها، وهذا سبب غيابها عن الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنها نالت ما تستحق من تكريمات عن مشوارها الفنى.

وللفنانة مشوار فني حافل بالأفلام والمسلسلات أبرزها كان فيلم النمر والأنثي مع الزعيم عادل إمام وأثار الحكيم.



