تراند اليوم : شاهد.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة من العيار الثقيل

وتتوالى المفاجآت في قضية مقتل شخص داخل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم علي يد زوجها فادي الهاشم بـ 18 رصاصة بداعي السرقة.

حيث كشفت فاطمة الموسى، زوجة الشاب السوري محمد حسن الموسى، تسجيلا صوتيًا تداوله نشطاء سوريون،قالت فيه إن زوجها كان يعمل في فيلا نانسي عجرم، وقبل قتله وعدوه بأجر 800 دولار شهريًا، بالإضافة إلى سكن لأسرته، لكنه لقى مصرعه برصاص زوج الفنانة.



وكان الطب الشرعي اللبناني أصدر تقريره في القضية، وقال الطبيب الشرعي، إن الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده كانت كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ اليسرى.

وأشارت الدلائل في التقرير إلى أن هناك اشتباها فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري، حيث إن هناك شخصا كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.