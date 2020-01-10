مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكشف عن بوستر دورته الرابعة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بوستر دورته الرابعة، التي تعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل.

ويقدم البوستر الذي صممه الفنان هشام علي تصور بصري عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي صاغه في شكل مساحة كبيرة من اللون الأسود تمثل فراغ الصورة الفيلمية، والطمي الذي يرمز لعمق وادي النيل باللون الأسود ويقطعه شعاع أبيض، وبنفس الدلالات المتناصة يمكن أن تمثل مساحة اللون الأبيض ماء النهر الذي يشق هذا السواد، ويتحول إلي تشخيص لعنصر مصور لفتاة فيما يشبه

الحلم، عبر عنه المصمم بفستان العرس الذي يخلط ما بين الضوء الأبيض الكاشف للصورة والنهر الذي يشق أرض مصر، كما راعى مصمم البوستر وضع معلومات تاريخ إنعقاد المهرجان على شكل شريط الزمن الموجود ضمن شاشات كاميرات التصوير الرقمية.

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وقال الفنان هشام علي، إنه صمم بوستر الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة العام الماضي، وحرص خلاله علي الاحتفاء بالفتاة المصرية وملامح الجنوب والطبيعة والمعابد التي تميز محافظة أسوان،

مشيرا إلي أنه يحتفي هذا العام بالسينما من خلال اللون الأبيض والأسود مستخدما فتاة تعبر عن كافة نساء العالم، وليس المرأة المصرية فقط.

و يستخدم الفنان هشام علي الصور في تصميم الجرافيك، وسبق له المشاركة في العديد من المسابقات وحصل علي عدد من الجوائز ، كما عمل لصالح بعض المؤسسات الدولية. يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين، ويكرم في افتتاح دورته الثالثة النجمة نيللي كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاثة من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.