بالفيديو.. أصالة تقترب من المليون مشاهدة بكليب شامخ

اقترب فيديو كليب "شامخ" للمطربة أصالة نصري من كسر حاجز المليون مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويشار إلى ان كان قد تم تصوير الأغنية فى القاهرة، وتدور أحداثها فى إطار درامى داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، الأغنية تأليف الأمير بدر

بن محمد، ألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.والجدير بالذكر أن تعد هذه الأغنية الأولى التي تطرحها اصالة عقب إعلانها رسميًا الانفصال عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.