أصالة تقدم التعازي لإيهاب توفيق

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الفنانة السورية ​أصالة​ التعازي للفنان المصري ​إيهاب توفيق​ بوفاة والده الذي توفي بالحريق الذي اندلع في فيلا إيهاب توفيق بالأمس.

وكتبت أصالة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: "أعان الله العزيز الفنّان ايهاب توفيق على محنته بوفاة والده رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته، وجمعه مع أحبّتنا وأهلنا في الدّار الآخرة".

يشار الى أن 6 عربات إطفاء شاركت في اخماد حريق فيلا إيهاب توفيق، وحاولت منع امتداد النيران الى المنازل المجاورة.

وتبين أن وفاة أحمد توفيق حصلت بسبب اختناقه من الغازات المنبعثة من الحريق، ودلت المعاينة الأولية على أن حريقاً بأحد الأجهزة الكهربائية كان السبب في إندلاع النيران، كما أصيب عدد آخر من العاملين بالاختناق.

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