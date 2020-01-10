خالد علامة يعايد شقيقه لؤي بعيد ميلاده-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - وجّه ​خالد علامة​ ابن الفنان اللبناني ​راغب علامة​ رسالة لأخيه لؤي بمناسبة عيد ميلاده الـ 19 ، اذ انه نشر صور له برفقته على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرا عن حبه الكبير له، قائلا: "احبك اكثر مما تتخيل".

ولاقت الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين تمنوا للؤي طول العمر والنجاح في حياته، ومن ابرز التعليقات: "كل عام ولؤي بالف خير وعقبال مليون سنة والله لا يحرمكم من بعض والله يحميكم".

الجدير ذكره ان خالد علامة دائما ما ينشر صوره وصور عائلته على حسابه الخاص، ولديه الاف المتابعين.

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