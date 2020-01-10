ميرنا وليد - بيروت - بعدما أعلن دوقا ساسكس ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ استقالتهما من مهامهما كأعضاء في العائلة المالكة البريطانية، اتخدت ماركل خطوة جديدة في هذا الإطار حيث عادت الى كندا.

صحيفة ديلي ميل البريطانية اشارت الى ان ميغان ماركل عادت نهار الخميس الماضي الى ان كندا بعدما أمضت مع زوجها عطلة طويلة هناك مع ابنهما آرتشي قبل العودة إلى بريطانيا وإعلان خبر اعتزالهما المهمات الملكية هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة الى ان ماركل كانت تنوي البقاء في بريطانيا لفترة طويلة، إذ تركت طفلها آرتشي في كندا مع مربية، لكن ذلك لم يحصل حيث عادت ماركل الى كندا سريعاً.

بدورها قالت الناطقة باسم الزوجين: "يمكنني تأكيد التقارير التي تفيد بأن الدوقة موجودة في كندا".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد استقالتها مع زوجها من المهام الملكية.. ميغان ماركل تعود الى كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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