هذا ما طلبته داليا مصطفى من الجمهور-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​داليا مصطفى​ صورة لوالدتها الراحلة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، طالبة من الجمهور ان يدعوا لها بالرحمة.

وعلّقت داليا على الصورة قائلة: "أرجو الدعاء لأمي بالرحمة".

وبدا من الصورة ملامح الشبه الكبيرة التي تجمع داليا بوالدتها.

الجدير ذكره ان داليا مصطفى كانت قد كشفت مؤخرا لموقع الفن أن أهم إنجازات عام 2019 بالنسبة لها، والذي أسعدها كثيراً، هو مشاركتها في مسلسلي "قمر هادي" و"حواديت الشانزليزيه"، لأنها تعتبر العملين هما إضافة قوية بالنسبة لها، وأحبت كثيراً التجربتين.

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