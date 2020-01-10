عبد الرحمن سلام يُشيع الى مثواه الأخير.. وهذه تفاصيل التعازي

ميرنا وليد - بيروت - شُيع اليوم جثمان الصحافي سكرتير التحرير التنفيذي في جريدة "اللواء" ​عبد الرحمن سلام​، حيث تمت الصلاة على روح الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد الجاشقجي في بيروت وتم دفن الجثمان في جبانة الشهداء.

وتتقبل عائلة سلام التعازي بالصحافي عبد الرحمن سلام يومي الجمعة والسبت في منزل شقيقته الفنانة ​نجاح سلام​ الكائن في بئر حسن، شارع السفارات، بناية القلعة، من الساعة الرابعة وحتى الساعة السابعة.

أسرة موقع الخليج 365 تتقدم بأحر التعازي لعائلة الراحل وكل محبيه وكذلك للسيدة نجاح سلام، راجين من الله ان يسكن الراحل فسيح جنانه.

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