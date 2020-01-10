رغم أزمتها.. نانسي عجرم تعزي نجاح سلام بوفاة شقيقها

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من الأزمة التي تمر بها بعد حادثة قتل زوجها للص حاول سرقة منزلها، تقدمت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بالتعازي للفنانة ​نجاح سلام​ بوفاة شقيقها الصحافي الراحل ​عبد الرحمن سلام​.

وكتبت عجرم عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التعليق التالي:

"أحر التعازي للسيدة نجاح سلام وآل سلام والاعلام اللبناني والعربي برحيل شقيقها الاعلامي المخضرم الصديق عبدالرحمن سلام".

يذكر ان الصحافي الراحل عبد الرحمن سلام توفي نهار الخميس الماضي وتم تشييعه عقب صلاة نهار الجمعة في مسجد الخاشقجي في قصقص وتم دفن جثمانه في جبانة الشهداء في بيروت.

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