خاص بالصورة- ملحم زين مع جمال سنان ودانييلا رحمة بسبب العودة

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان ​ملحم زين​ لاصدار اغنيته الجديدة الخاصة بمسلسل العودة وقد حصل موقع الخليج 365 على صورة حصرية لريس الاغنية مع المنتج جمال سنان والممثلة دانييلا رحمة بطلة العمل.

وكان علم موقع الخليج 365 انه تم امس تصوير أغنية مسلسل العودة بطولة الممثلة دانييلا رحمة والممثل نيكولا معوض، في منطقة جبلية في لبنان من اخراج ايلي السمعان، وسيؤدي أغنية المسلسل الفنان ملحم زين الذي سيكون ايضا له ظهور في كليب أغنية العمل.

"العودة" من بطولة دانييلا رحمة، نيكولا معوض، رودريغ سليمان، وعدد كبير من الممثلين اللبنانيين، اخراج ايلي السمعان وانتاج ايغل فيلمز.

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