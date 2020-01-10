تراند اليوم : لص بغداد ” محمد إمام” يروج ويكشف موعد عرض الفيلم

وجه الفنان “محمد إمام ” الشكر لجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” على ردود أفعالهم على إعلان فيلمه الجديد “لص بغداد”.

وكتب “إمام”، منشور عبر حسابه الشخصي: “شكرًا على كلامكم الجميل ورد فعلكم العظيم على إعلان #لص_بغداد، إن شاء الله الفيلم يعجبكم جدًا ويكون خطوة مهمة للسينما المصرية ، الفيلم هينزل يوم ٢٢ يناير إن شاء الله”.

وجاءت تعليقات جماهيره كالتالى :

-ربنا يوفقك يا ابو خديجه ومن نجاح لنجاح.

-الاعلان تحفة ويستحق كل الدعم والحب ده واكيد الفيلم هيبقى عالمي .

-اكيد ان شاء الله هيعجبنا عشان حضرتك بجد ممثل جميل ودمك خفيف وغالى علينا بالنجاح ان شاء الله.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.