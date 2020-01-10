تراند اليوم : ابدأ عامك الجديد بهذه الأفلام الأجنبية : ومتنساش المصري

تعتزم شركات الإنتاج السينمائي العالمية، طرح عشرات الأفلام المتنوعة، في صالات السينما مطلع العام 2020، ويقدم موقع“إرم نيوز“ نبذة عن أبرزها.

The Photograph

في يناير/كانون الثاني الجاري، تستقبل دور العرض السينمائية العالمية، فيلم الدراما الأمريكي “ The Photograph“ الذي يشكل محاولة لإعادة البريق للأعمال الرومانسية، إذ يلتقي شاب وفتاة في مقتبل عمريهما مصادفة، وعلى الرغم من تقاربهما الغريب، تبدأ المشكلات عقب اطلاع الفتاة على مذكرات وألبوم صور والدتها المتوفاة المُتضمِّنة لتفاصيل عن علاقتها الغرامية المثالية، لتبدأ الفتاة بالمقارنة بين حبها الجديد وتجربة والدتها.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف ستيلا ميجي، ويشارك في بطولته: لاكيث ستانفيلد، وإيزا راي، وشيلسيا بيرتي، وكينيث بريان، وكورتني فانس، وكينجسلي بن أدير، وكلفين جونيور.

مسامير

وينطلق عرض فيلم الإنميشن السعودي ”مسامير Masameer the Movie“ الناطق بالعربية، في 9 يناير أيضًا، ويسلط الضوء على دخول الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى العالم العربي، وشغف الجيل الجديد بالتقنيات الحديثة، لتتحول في إطار من الكوميديا والخيال العلمي، الروبوتات إلى مخلوقات أسطورية وأبطال خارقين.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف مالك نجر، وبطولة عبدالعزيز الشهري، وشهد الأحمري، ويوسف الدخيل، وإبراهيم خيرالله. وهو مقتبس عن مسلسل كرتوني سعودي يحمل الاسم ذاته.

Underwater

في 10 يناير، يُعرَض فيلم الحركة والتشويق الأمريكي “ Underwater“ الذي يتطرق لمحاولة مجموعة من الباحثين النجاة بأرواحهم، ليخوضوا صراعًا مريرًا للبقاء تحت الماء، عقب دمار مخبرهم التحت أرضي.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ وليام إيوبانك، وسيناريو وحوار بريان دفيلد، وبطولة كريستين ستيوارت، وتي جي ميلر، وجيسيكا هنويك، وفنسنت كاسل، وجون جالاجار جونيور، ومامودو آثي، وجنير رايت.

Like a Boss

الفيلم الكوميديا الأمريكي “ Like a Boss“ يعرض في 10 يناير، ويجسد تجربة فتاتين طموحتين في ريادة الأعمال ومحاولتهما تأسيس شركة تجميل ناشئة، لتصطدما بجشع رأس المال؛ متجسدًا بامرأة ثرية تسعى إلى السيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ ميغيل أرتيتا، وﺗﺄﻟﻴﻒ آدم كول كيلي، وسام بيتمان، وبطولة: سلمى حايك، وروز بيرن، وتيفاني هاديش، وجاكوب لاتيمور، وجيمي أو يانغ، وجيسيكا سانت كلير، وبيلي بورتر، وآري غرينور، وجينيفر كوليدج، وكاران سوني.

Bad Boys for Life

بعد نجاح السلسلة المشهورة، نسخة جديدة من فيلم الحركة والكوميديا الأمريكي “ Bad Boys for Life“ تُعرَض في صالات السينما العالمية، منتصف يناير، وفي الجزء الثالث، يعود ”بيرنت“ للعمل مع زميله القديم ”لوري“ وهو يعاني من اكتئاب منتصف العمر، لينخرطا معًا في مغامرة جديدة يتصديان خلالها لإرهابي ألباني مرتزق يرصد جائزة مالية لمن يقتلهما، انتقامًا لمصرع شقيقه.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ بلال فلاح وعادل العربي؛ المغربيين اللذين يحملان الجنسية البلجيكية، وسيناريو وحوار ديفيد جوجنهايم، وأنتوني تامباكيس، وبطولة ويل سميث، ومارتن لورانس، وتشارلز ميلتون، وفانيسا هادجنز، وجو بانتوليانو. وهذه هي أول نسخة من السلسلة لا يخرجها ”مايكل باي“ وسط توقعات بإخراجه للنسخة الرابعة.

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The Last Full Measure

نجاح السلسلة المشهورة، نسخة جديدة من فيلم الحركة والكوميديا الأمريكي “ Bad Boys for Life“ تُعرَض في صالات السينما العالمية، منتصف يناير، وفي الجزء الثالث، يعود ”بيرنت“ للعمل مع زميله القديم ”لوري“ وهو يعاني من اكتئاب منتصف العمر، لينخرطا معًا في مغامرة جديدة يتصديان خلالها لإرهابي ألباني مرتزق يرصد جائزة مالية لمن يقتلهما، انتقامًا لمصرع شقيقه.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ بلال فلاح وعادل العربي؛ المغربيين اللذين يحملان الجنسية البلجيكية، وسيناريو وحوار ديفيد جوجنهايم، وأنتوني تامباكيس، وبطولة ويل سميث، ومارتن لورانس، وتشارلز ميلتون، وفانيسا هادجنز، وجو بانتوليانو. وهذه هي أول نسخة من السلسلة لا يخرجها ”مايكل باي“ وسط توقعات بإخراجه للنسخة الرابعة.

The Last Full Measure

فيلم الكوميديا الأمريكي “ Dolittle“ الذي يُعرَض في 17 يناير، يكتشف الطبيب المشهور ”جون دولتيل“ قدرته الاستثنائية على التكلم مع الحيوانات، ليخوض معها تجربة فريدة ومغامرات غير مُتوقَعة.

والفيلم من إخراج وتأليف ستيفن غاغان، وبطولة: روبرت جونيور، ورالف فاينس، وتوم هولاند، وكميل نانجياني، وإيما تومسون، وكارمين إجوجو، وجيم برودبنت، وجون سينا، وأنطونيو بانديراس، وسيلينا جوميز، ومايكل شين ورامي مالك.

لص بغداد

إنتاج مصري، تستقبل دور العرض السينمائية، في 22 يناير، فيلم الحركة والكوميديا ”لص بغداد“ وتدور أحداثه عن هوس مجموعة من المغامرين بكنز مفقود.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى، وﺗﺄﻟﻴﻒ تامر إبراهيم، وبطولة: محمد إمام، وياسمين رئيس، وفتحي عبدالوهاب، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد العوضي، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وسعد المختار.

The Turning

وتدور أحداث فيلم الرعب والدراما الأمريكي “ The Turning“ الذي يُعرَض في 24 يناير، التجربة المريرة لـ“كيت“ المُربية المُكلَّفة برعاية طفلَين يتيمَين، عقب اكتشافها لجوانب مظلمة ومرعبة في منزلهما.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ فلوريا سيجيسموندي، وسيناريو وحوار تشاد هايز وكاري هايز، وبطولة ماكنزي ديفيس وفين وولفارد وبروكلين برنس، ونيال فولتون.

Gretel and Hansel

ختام الشهر ذاته، تعرض صالات السينما فيلم الرعب والتشويق الأمريكي ”Gretel and Hansel“ وتجري أحداثه في قرية نائية مسحورة، ليجد طفلان فقيران نفسيهما في مواجهة مخيفة مع قوى شريرة خفية داخل غابة مظلمة، في إطار من الإثارة والخيال.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ أوز بيركنز، وﺗﺄﻟﻴﻒ روب هايز، وبطولة: صوفيا ليليز، وتشارلز بابالولا، وأليس كريغ، وإيان كيني، وجيسيكا دي غيو، وعبدول الشريف.