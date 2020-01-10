تراند اليوم : بالصور..في عيد ميلادها.. سميرة سعيد فنانة تسابق الزمن

يقولون دائمًا أن لكل شخص نصيبًا من اسمه، وهكذا تكون ” الديفا” سميرة سعيد ، فأهم ما تحمله صفات اسمها “الجرأة” وهو العنوان العريض الذي كانت دائمًا تعمل تحت شعاره، هذا بخلاف الطموح ومحبة الآخر، المحبة التي جعلتها دائمًا في منزلة خاصة في قلوب محبيها الذين تظهر إليهم لتفاجئهم بالجديد والمتطور في عالمها “الغنائي”، بالفعل عالمها الذي اختارت أن تكون فيه صاحبة قرار يحترم البدايات مع الكبار ويتوازى مع حالة الاحترام والتقدير الجماهيري لفنها مما جعل الديفا دائمًا فنانة لا تشبه أحد سوى ذاتها التي تنافسها وتحدها باستمرار لتقديم الأفضل.

لماذا كانت ” الديفا ” دائمًا تشبه ذاتها فقط؟ سؤال تبدو إجابته بسيطة يمكن تلخيصها في كلمات قليلة أبرزها الجرأة والطموح إلا أنه في الواقع الإجابة على هذا التساؤل شديدة التعقيد خصوصًا إذا كان الحديث عن سميرة سعيد لكننا نحاول في هذه السطور الوقوف على بعض النقاط التي كانت مسارًا لتحولها الفني ونجاحها الدائم.

سميرة التي تدخل عامًا جديدًا في حياتها اليوم “١٠ يناير”، عرفت منذ البدايات التي اختارت فيها أن تبدأ نجوميتها من القاهرة بالرغم من نجاحات وشهرة حققتها في بلدها “المغرب”خاصة أنها تأتي في مرحلة حرجة كان فيها لرواد الطرب المصري مكانة لا يمكن لأحد أن يحل محلهم أحد بسهولة خصوصًا على الصعيد النسائي الذي كانت كوكب الشرق “أم كلثوم” تتصدر فيه المشهد حيث كان رحيلها عام ١٩٧٥ أي قبل عام واحد من مجىء الديفا للقاهرة.

ولهذا رسمت ” الديفا ” خريطتها على الساحة وحجزت مكانها فيها مبكرًا، عندما أقدمت على خطوة التعاون مع كبار الموسيقيين الذين تصدروا المشهد وسبق لهم التعاون مع أهل الطرب القديم، وباتوا أصحاب مكانة بارزة ومنهم : محمد الموجي ومحمد سلطان والموسيقار بليغ حمدي، وذلك في الوقت الذي كانت كبار المطربات يتمتعن بشعبية وجماهيرية واسعة مثل شادية، فايزة أحمد وصباح وآخرون وبالتوازي أيضًا مع تواجد أصوات صاعدة ومهمة على الساحة مثل عفاف راضي ما كان يمثل كثيرا من التحديات والإصرار لدى الفنانة لخلق مساحة خاصة بها على الساحة.

كانت الأعمال التي قدمتها الديفا في هذه المرحلة تتمتع بالمزج بين هوية الموسيقى الشرقية العربية التي تخدم مفهوم الطرب والغناء معًا وفي الوقت نفسه تضع الفنانة عليها صوتها الذي يبدو من مسار البدايات أنها تعبت عليه كثيرًا وطوعته بالمزيد من التدريبات الصوتية التي جعلته في سنوات تالية يتماشى مع الكثير من الألوان الغنائية المختلفة، والأذكى من الفنانة هو دقة اختيار ما يناسب شخصيتها وطبيعة صوتها طوال الوقت.