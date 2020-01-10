أصالة تكشف عن معاناتها بعد انفصالها عن زوجها في “شامخ”

في أول نشاط فني لها بعد اعلان طلاقها من المخرج طارق العريان، أطلقت الفنانة أصالة نصري أغنية خليجية بعنوان “شامخ” كلمات الأمير بدر بن محمد، الحان عبد العزيز المعني، توزيع منتصر محمد علي وميكس اند ماستر OMIX. اما الكليب من اخراج نهال نبيل.

الكليب حقق مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحه على قناة اصالة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الكليب نقل المعاناة التي عاشتها اصالة في الفترة الماضية جراء انفصالها عن طارق العريان.

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من جهة أخرى، تقدم اصالة اليوم الجمعة أول حفل لها أمام جمهورها بعد انفصالها سيخصص دخله لصالح مرضى السرطان.

وعن هذا الحفل قالت اصالة: “سنغنّي معاً للحبّ الّذي يسمو كلّما زاد الألمّ ولايخفتّ، سنغنّي للأمل الّذي يجعل من المرأة جيشاً يحارب الضعف يحارب المرض يحارب اليأس، في دعوة أفخر بها من المؤسّسه العلميّه لمرضى أورام الثدي والنساء بي جي آي سي اس، في حفل عنوانه (بعشق حياتي)، لنساند وندعم هذه الحملة الإنسانيّه، ونجعل من الوقت الّذي سنكون فيه معاً، دواء طيّباً للرّوح الّتي نحتاج أنّ نداويها بأغانينا، بأحاديثنا، لنجعل من الشتاء ربيعاً دافئاً مُزهراً ورديّاً، حين نُمسك يداً بيدّ، ونكون معاً لمحاربة الألمّ ونسمو بالأملّ يوم الجمعة ١٠ يناير بفندق هيلتون هليوبوليس”.