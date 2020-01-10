أصالة تضع نفسها في مأزق.. والسبب ما فعلته مع إيهاب توفيق ونانسي عجرم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تساؤلات عدة أثارها تجاهل الفنانتين نانسي عجرم وأصالة لمساندة بعضهما البعض في أزماتهن الأخيرة خاصة وأنهما من أكثر الفنانات اللاتي طالما أشدن بعلاقتهما سويا على الساحة الفنية.

فمنذ بداية أزمة الفنانة أصالة مع طليقها المخرج طارق العريان، لم تعلق نانسي بأي تصريح على الرغم من تفاعل عدد كبير من نجوم الوطن العربي مع الفنانة السورية.

من ناحية أخرى، تجاهلت أصالة التعليق على حادثة مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، فيما يعرف إعلاميا بـ"قتيل منزل نانسي".

حالة الصمت المتبع بين الفنانتين أثارت تساؤلات الجمهور حول طبيعة العلاقة بينهما، خاصة وأن سبق وطالب متابعو الفنانة أصالة بالتعليق على الحادثة كون الشاب المقتول سوري الجنسية، وهو ما تجاهلته أصالة تماما.

ومما زاد انتقاد الجمهور لأصالة تعليقها على حادث وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، عبر حسابها على تويتر قائلة "‏أعان الله العزيز الفنان ‎إيهاب توفيق على محنته بوفاة والده رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وجمعه مع أحبتنا وأهلنا في الدار الآخرة".

وتفاعل الجمهور مع التدوينة وعلق المتابعون "‏‎غريب إنتي الوحيدة إلي ما قلتي عن موضوع نانسي وبعدين تقول أحبها وهي حبيبة أولادي.. وبرضو نانسي ما تكلمت عن موضوع أصالة.. ليه ما علقتي على حادثة الشاب السوري وساندتي صديقتك؟".

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يذكر أن تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثة الشاب السوري محمد الموسى، المعروف بـ“قتيل منزل نانسي عجرم“، قد كشف تفاصيل جديدة حول الحادث.

وأوضح التقرير تعرض القتيل لطلقات نارية من الأمام والخلف الأمر الذي يحمل في مضمونه وجود أكثر من شخص أطلق النار على القتيل، من الأمام ومن الخلف، وليس زوج الفنانة فقط.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن القتيل تلقى 18 رصاصة في منزل نانسي عجرم، منها طلقة واحدة في الساعد الأيمن، وطلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.

كما تضمن التقرير وجود نزيف دماغي نتيجة اصطدام الوجه بالأرض، وتلقي الطلقات من مسدس حربي، خاصة في منطقة البطن والصدر.

وفي نفس السياق، قال أشرف الموسوي محامي أسرة القتيل محمد الموسى، إنه صدرت اليوم استنابة قضائية بحق الهاشم وقد تؤدي إلى إعادة توقيفه بعد إخلاء سبيله من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.

وذكر المحامي أنه تم استدعاء الدكتور فادي الهاشم مجددا للتحقيق، كما تم عرض الفنانة نانسي عجرم على طبيب شرعي للكشف عن إصابتها، التي أكدت الفنانة أنها كانت نتيجة شظايا الرصاص وحادث إطلاق النار بين زوجها والقتيل.