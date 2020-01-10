تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجآت جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

أصدر الطب الشرعي اللبناني، اليوم الخميس، تقريره حول وفاة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي قتل في منزل الفنانة نانسي عجرم على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وجاء في التقرير، بحسب موقع «لبنان 24»، أن أماكن إصابة القتيل جاءت كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى .المؤخرة، وطلقة في الفخد الأيسر

من جانبه، أكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل ورثة الشاب القتيل، أن عائلة القتيل راجعت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وشرحت لها حيثيات وظروف الجريمة، موضحًا أن زوجة القتيل أكدت أن زوجها كانت له معرفة سابقة بفادي الهاشم وقد تكون سطحية أو غير سطحية.

وأضاف الموسوي أن عائلة القتيل طالبت بالتوسع بالتحقيق، لأنها تعتبر أن الطريقة التي أطلق فيها الهاشم النار على الشاب، كانت مفرطة، أي أن هناك إفراطاً بالدفاع عن النفس.

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وأشار الموسوي إلى أنه سيتم الكشف على منزل زوج الفنانة نانسي عجرم مجددا، وذلك بعد رفض عائلة القتيل استلام الجثة اليوم، واحتجاجهم على الإجراءات القضائية المعمول بها، خاصة وأن زوجة القتيل أكدت أن هناك معرفة مسبقة بين زوجها والدكتور الهاشم وزوجته نانسي عجرم، مشيرة إلى أنه كان يتردد للعمل لديهم في المنزل.

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