تامر حسني يتألق في حفل بالكويت

أحيا المطرب تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا بدولة الكويت، مساء أمس، الخميس، وسط حضور جماهيري كبير.

قدم "حسني" خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، منها: "يا أنا يامفيش، عيش بشوقك، ناسينى ليه، ورا الشبابيك، أخيرًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسنى فيلم "الفلوس"، الذي يعرض حاليًا بالسينما، ويشاركه البطولة كل من خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق.

قد يهمك ايضا:

Advertisements

تامر حسني وزوجته يحتفلان بعرض فيلم "الفلوس" في دبي

23 مليون حصيلة إيرادات فيلم ” الفلوس” لتامر حسني خلال أسبوعين