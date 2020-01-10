سمية الخشاب تستعرض جمالها من داخل سيارتها

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سمية الخشاب، بإطلالة جذابة داخل سيارتها مرتدية جاكيت باللون الأحمر، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة، نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب كشفت مؤخرًا عن قيامها بتصوير فيديو كليب جديد بعنوان "عربية أنا" ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة.

وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.ومن المقرر أن تشارك المسرحية في موسم الرياض خلال الشهر الجاري، لذلك يقوم أبطال العمل بالاستعداد اللازم قبل بدء العروض، وتحدّد موعد عرض المسرحية في السعودية أيام 12 و13 و14يناير في جدة، ويومي 19 و20 يناير في الدمام. قد يهمك ايضاً: تطورات قضية حبس الفنانة سمية الخشاب بسبب توقيع شيك بدون رصيد سمية الخشاب تخطف أنظار متابعيها فى أحدث ظهور لها