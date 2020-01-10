شيرين رضا تتألق بالفضي في ميلان

نشرت الفنانة شيرين رضا، مقطع فيديو جديد لها عبر من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت شيرين في الفيديو وهي تستعرض جمالها مرتدية بالطو باللون الفضي وعلقت على الفيديو قائلة:" يوم ساحر في ميلان، ترقبوا مشروع لذيذ للغاية قادما".

وتفاعل عدد كبير من محبيها على الفيديو وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:"هو في قمر كده"_،"عسول يا شيرين اجمل ايام هى أيام لما كان الواحد مابيشلش هم ويبقا زي الأطفال لما يروح اماكن جميله زي دي"_،"ايطاليا دخلت التاريخ والله"_،"ياااتري المشروع القادم فيلم؟؟"

يذكر أن الفنانة شيرين رضا شاركت في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وإياد نصار وتارا عماد وهند صبري والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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