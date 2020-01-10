محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بدبي الجمعة

القاهرة – لايف ستايل
يستعد الفنان محمد رمضان، لأحياء حفلًا غنائيًا مساء اليوم، الجمعة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، المقام بمركز دبي التجاري العالمي.
ومن المقرر أن يقدم رمضان خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها : "نمبر وان، الملك، رايحين نسهر، القمر "، وأخرون.
ويذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنية "رايحين نسهر" كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة «روتانا»، واستطاع أن يتحاوز الـ 12 مليون مشاهدة بعد طرحه بعشرة أيام عبر قناتة الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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