شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء العمالقة.. آل باتشينو وسيلفيستر ستالون يلتقيان الطباخ الشهير جاى فييرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حينما يلتقى آل باتشينو وسيلفيستر ستالون، فإننا أمام عملاقين من عمالقة "هوليود"، فالأول واحد من أهم النجوم الذين أنجبتهم السينما الأمريكية على مدار تاريخها، والثانى، له رصيد ضخم من أعمال الأكشن والحركة في الثمانينيات والتسعينيات وحتى هذا العام، رغم تقدمه فى العمر.

سيلفستر ستالون نشر عبر حسابه على "تويتر"، فيديو يجمعه بالنجم آل باتشينو، وهما يلتقيان مع ال الطباخ الشهير جاي فييرى.



سيلفستر ستالون وآل باتشينو مع أصدقاءهما

وعلق سيلفستر على الفيديو قائلا "اجتماع الأساتذة .. آل باتشينو العظيم يلتقى بجاي فيرى .. أنا حقا أحبهم وأحترمهم" .. فيما علق بعض من المتابعين بأن الفيديو قديم ويرجع إلى حوالى الشهر.

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وكانت شبكة أمازون كشفت عن فيديو ترويجى جديد لـ مسلسلها Hunters، الذى من المقرر أن يبدأ عرضه في 21 فبراير من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، ويتبع السلسلة الجديدة مجموعة متنوعة من الصيادين النازيين الذين يعيشون في مدينة نيويورك عام 1977.

وفى المسلسل يكتشف الصيادون أن المئات من كبار المسؤولين النازيين يعيشون بينهم ويتآمرون لإنشاء رايخ رابع في الولايات المتحدة، مسلسل Hunters من بطولة آل باتشينو ولوجان ليرمان، وجريكا هينتون، وجوش رادنور، وكيت مولفاني، تيفاني بون، جريج أوستن، لويس أوزاوا تشانجشين، كارول كين، ساول روبينيك، ديلان بيكر ولينا أولين.

كما قررت شبكة قنوات أمازون تجديد مسلسل الدراما Modern Love لموسم ثاني جديد يطرح خلال منتصف عام 2020 عبر الشبكة في 10 حلقات، ويأتي قرارالتجديد لموسم ثاني بعد مرورأسبوع من طرح أولى حلقات الموسم الأول عبرالشبكة وتحقيقه نجاح كبير عبر الشبكة.

ويسرد مسلسل Modern Love قصص الحب المختلفة من المعقدة والجميلة بين اثنين من العشاق، وسرعان ما يواجهون المشاكل الطبيعية، ومع كل حلقة جديدة تدور قصة مختلفة بين الثنائي والتي تستند في بعض الأحيان إلى المشاكل الشائعة بين العشاق.