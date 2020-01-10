شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ناعيًا والد إيهاب توفيق: "قلبي معاك يا حبيبي الجدع الأصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان صلاح عبد الله، والد الفنان إيهاب توفيق الذى لقى مصرعه مختنقا إثر اندلاع حريق فى فيلته صباح أمس الخميس، وغرد "عبد الله" عبر تويتر"قلبي معاك يا حبيبي الجدع الأصيل ربنا يرحم والدك ويغفر له ويجعل الجنة داره الجديدة الخالدة ويصبر قلبك ويقدرك ويقويك ، أسألكم الفاتحة والدعاء للحاج أحمد توفيق والد الصديق الغالي إيهاب توفيق".

وكشفت معاينة الحماية المدنية لحريق داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر أن ماس كهربائى تسبب فى اندلاع الحريق فى الطابق الأول والتهم جميع محتوياته بالكامل، وامتد للطابق الثانى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ونتج عنه وفاة والد الفنان باختناق، وإصابة عاملين داخل الفيلا ونقلا إلى المستشفى.



صلاح عبد الله ينعى والد ايهاب توفيق على تويتر

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وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وكان أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق ظهر فى فيديو نادر ليتحدث عن الصفات التى يتمتع بها نجله إيهاب وعن ذكرياتهم معا ومع شقيقه الراحل، قائلا: "الابن إيهاب توفيق الأكبر وحاليا الوحيد، كان له أخ وتوفى كان عنده 14 سنة والحادث أثر على إيهاب لأن الاثنين كانوا عايشين مع بعض وإيهاب بقى وحيد وانعزل بسبب رحيل شقيقه، وإيهاب من صغره كان بيحب الفن كنت بشجعه إنه يكون موسيقى وليس مغنى، وعندى اهتمامات فنيه فوارث الفن منى.

وتابع والد إيهاب توفيق، فى حديثه النادر، قائلا: "إيهاب مطرب دارس وليس هاوى فى مطربين كتير بيطلعوا معندهمش خلفية ولكن لازم دراسة من جيل إيهاب بحب اسمعهم مصطفى قمر وحميد الشاعرى، وأسوأ عادات إيهاب توفيق الكسل والعند وبختار معاه الأغانى والكلمات والرأى مشترك ما بينا، وإيهاب طيب وليس مغرور كما يشاع فى الوسط الفنى و خجول شوية وإيهاب توفيق كان طفل شقى جدا".