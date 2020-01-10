شكرا لقرائتكم خبر عن بالفستان الأبيض بتبص على ظلام.. مهرجان أسوان يكشف عن بوستر دورته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة عن بوستر دورته الرابعة، التى تعقد فى الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، ويقدم البوستر الذى صممه الفنان هشام على تصورا بصريا عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذى صاغه فى شكل مساحة كبيرة من اللون الأسود تمثل فراغ الصورة الفيلمية، والطمى الذى يرمز لعمق وادى النيل باللون الأسود ويقطعه شعاع أبيض، وبنفس الدلالات المتناصة يمكن أن تمثل مساحة اللون الأبيض ماء النهر الذى يشق هذا السواد، ويتحول إلى تشخيص لعنصر مصور لفتاة فيما يشبه الحلم، عبر عنه المصمم بفستان العرس الذى يخلط ما بين الضوء الأبيض الكاشف للصورة والنهر الذى يشق أرض مصر.

وراعى مصمم البوستر وضع معلومات تاريخ انعقاد المهرجان على شكل شريط الزمن الموجود ضمن شاشات كاميرات التصوير الرقمية، وقال الفنان هشام علي، إنه صمم بوستر الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة العام الماضى، وحرص خلاله على الاحتفاء بالفتاة المصرية وملامح الجنوب والطبيعة والمعابد التى تميز محافظة أسوان، مشيرا إلى أنه يحتفى هذا العام بالسينما من خلال اللون الأبيض والأسود مستخدما فتاة تعبر عن كافة نساء العالم، وليس المرأة المصرية فقط.

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ويستخدم الفنان هشام على الصور فى تصميم الجرافيك، وسبق له المشاركة فى العديد من المسابقات وحصل على عدد من الجوائز، كما عمل لصالح بعض المؤسسات الدولية.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة ونقابة السينمائيين، ويكرم فى افتتاح دورته الثالثة النجمة نيللى كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاثة من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.