فن ومشاهير

محمد رمضان فى مواجهة مع سعد لمجرد أمام جمهور دبى..اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم محمد رمضان حفل غنائى ضخم مساء اليوم الجمعة بمركز التجارة العالمى بإمارة دبى، ويأتى هذا الحفل استكمالا لحفلات "رمضان"، التى بدأها منذ عدة أشهر بدأت بمنطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية، ثم أعقبها بحفل ضخم فى ضمن فعاليات موسم الرياض، ليقدم حفل آخر فى المملكة المغربية خلال الأسبوعين الماضيين وبالتحديد فى مدينة مراكش، حيث نجح رمضان فى حشد الآلاف من جمهوره ومحبيه من خلال هذه الحفلات التى بالفعل حققت نجاحا كبير سواء اختلفت أم اتفقت معه.

 

ويشارك فى إحياء حفل اليوم بإمارة دبى المطرب المغربى سعد لمجرد، والمفارقة أنه قدم ديو غنائى مع محمد رمضان بعنوان "انساى"، تم تصويره بطريقة الفيديو كليب وحقق نجاحا جماهيرا كبيرا، حيث تخطت نسب مشاهدته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عشرات الملايين.

 

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حفل محمد رمضان وسعد لمجرد من المتوقع أن يحضره عشرات الآلاف من جمهور الخليج والأجانب المقيمين فى دبى، خاصة وأن الحفل يعتمد على الشو الذى يقدمه رمضان، فضلا عن نجاح نوعية الأغانى التى يقدمها، وهو نفس الوضع بالنسبة لسعد لمجرد.

 

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كان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته التى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "رايحين نسهر"، وأخرجها محمد سامى، والذى يتعاون معه هذا العام فى مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث يتولى محمد سامى تأليفه وإخراجه، من إنتاج شركة سينرجى، ليشهد هذا العمل ثالث تعاون بينهما فيما يتعلق بالسينما والدراما بعدما قدما الاثنان معا مسلسل "الأسطورة"وفيلم "شد أجزاء".

 

وبمجرد إنتهاء حفل دبى يعود الفنان محمد رمضان إلى القاهرة، لاستئناف تصوير مسلسله الرمضانى "البرنس"، ويشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

 

 

 

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