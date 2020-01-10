جانفي كابور تستقل النقل العام.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شوهد نجوم بوليوود كارتيك آريان وزميلته الممثلة الصاعدة، جانفي كابور وهما يستخدمان وسائل النقل العام لتجنب ازدحام المرور الكبير، والوصول إلى موقع التصوير في الوقت المناسب.

حازت صور الثنائي في أثناء استخدام وسائل المواصلات للسفر، عبر العاصمة الضخمة بشكل منفصل للقيام، على إعجاب عدد كبير من جمهورهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

بأحدى الصور، نستطيع أن نشاهد ممثل “باتى باتني اور ووه” في إحدى العربات العامة، في وقت سابق لتجنب المرور مومباي. حيث أصبح استخدام وسائل النقل العام لتجنب ازدحام المرور الهائل اتجاه جديد يحرص عليه مشاهير بوليوود.

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كما شوهدت جانفي كابور Janhvi Kapoor أيضًا وهو تركب “توك توك” للوصول إلى مواقع التصوير. وفقا لوسائل الإعلام الهندية، كانت حركة المرور في مومباي السبب الرئيسي الذي أجبر مشاهير بوليوود على السفر في وسائل النقل العام.

كانت جانفي كابور قد تعاقدت على بطولة فيلم ” Dostana 2 ” أمام كارتيك آريان، لتبدأ تصويره سريعًا، ويتم طرح الفيلم في دور العرض السينمائية الهندية قريبًا.

وقد أبدت كابور حماسها الشديد تجاه ظهورها لأول مرة أمام الممثل كارتيك آريان على الشاشة، وصرحت بأن تجربة بطولة ” Dostana 2 ” ستكون ممتعة جدًا، ولكن لم تذكر أية تفاصيل أخرى عن الفيلم فيما يخص” الميزانية، القصة، المخرج، بقية فريق العمل، ميعاد التصوير والطرح بدور العرض السينمائية الهندية “، بل التزمت التكتم التام حتى يكون الفيلم بمثابة مفاجأة جديدة للجمهور.