ملابس ابنة شاروخان بالعام الجديد بمبلغ باهظ

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

احتفلت سوهان خان، ابنة ملك بوليوود شاروخان في العام الجديد 2020 مع العائلة والأصدقاء في مزرعة عليباج Alibaug، التي يمتلكها والدها النجم بولاية مهرشاتراا.

كما شاركت والدة سوهانا سيدة الأعمال والمصممة غوري خان صور احتفالات العام الجديد مع الأصدقاء، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

كان سانجاي كابور وعائلته، والممثلة الصاعدة أنانيا بانداي، والصديقة الشخصية المفضلة لسوهانا ووالدها شانكي بانداي، من بين الحضور. بحسب موقع “انديان اكسبريس”.

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كانت سوهانا، البالغ من العمر 19 عامًا، والتي تدرس حاليًا في جامعة نيويورك، قد عادت إلى مومباي لقضاء العطلات، وقد شوهدت وهي ترتدي فستانًا من تصميم إحدى دور الأزياء الفاخرة. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، قدرت تكلفة فستان سوهانا في العام الجديد بحوالي 2، 72، 000 روبية هندية، ما يعادل 38 ألف دولار.

في سياق أخر، كانت قد ترددت شائعات عن طموح ابنة النجم الهندي بأن تصبح ممثلة، نظرًا لإرث والدها الفني، الذي كشف في لقاء أن التمثيل كان شغف سوهانا منذ صغرها، مشيرًا أنها دائمًا ما كانت تشارك في مسرحيات في المدرسة والجامعة أيضًا.

كما شاركت سوهانا خان (19 عامًا) في فيلم انجليزي قصير باسم” ذا غراي بارت أوف بلو” من إخراج ” ثيودور جيمينو”، وستظهر برفقة مجموعة من الممثلين الشباب.