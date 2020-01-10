بسبب مشاهد الرومانسية بفيلمه الجديد.. أنيل كابور يتحدى عمره ويبحث عن الحب

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

على الرغم من تقدمه في العمر واقترابه من السبعين إلا أن النجم الهندي الكبير أنيل كابور، يتمتع بقلب شاب، ويبحث عن الحب مرة أخرى. خلال حفل ترويجي لفيلمه الجديد “مالانج” والمقرر أن يصدر في 7 فبراير 2020.

قال أنيل كابور، الذي سيُرى لاحقًا في فيلم موهيت سوري “مالانج”، إن مشاهدة ديشا باتاني وأديتيا روي كابور (بطلا العمل) يستمتعان بالحب في الحدوتة الرومانسية بالفيلم، يدفعه دفعًا نحو البحث عن الحب. بحسب “انديا توداي”.

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وأضاف الفنان المخضرم في بوليوود، يوم الاثنين عندما نرى ممثلين صغار السن، يظهرون بشكل جيد على الشاشة، فإنه يفتقد دائمًا شبابه.

قال الممثل البالغ من العمر 63 عامًا، والذي يشارك في فيلم “مالانج” القادم إلى جانب أديتيا روي كابور وديشا باتاني وكونال كيمو، للصحفيين خلال إطلاق البرومو الترويجي “عند النظر إلى كيمياء الثنائي، أشعر بالحاجة إلى الوقوع في الحب مرة أخرى”.

وأضاف “كنت أتمنى أن أكون شابًا. أتمنى أن أذهب على دراجة مثله (أديتيا) وأستمتع. بالنظر إليهم في الفيلم، أريد أن أقع في الحب. أنا أعيش في الحب ولكني أريد أن سقط مرة أخرى فيه”. مشيرًا، أنه يلعب دورًا شرطي شرير، وقال إنه كان يريد في البداية أن يلعب دور كونال في الفيلم.