هريثيك روشان يكشف عن أصعب فيلم قام بتصويره في حياته المهنية

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
يعتبر هريثيك روشان واحدًا من أكثر الممثلين شعبية في عام 2019، واستحق هذا اللقب، بعد أن لاقت كل أفلامه إشادة واستحسان من الجمهور، بالإضافة إلى تحقيقها إيرادات قوية في شباك التذاكر. مع فيلمين يضم شخصيات مستقطبة، أثبت النجم موهبته وقيمته كممثل.
في مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا على حسابه الشخي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، تحدث بشكل فكاهي بخصوص أحد أصعب الأفلام التي قام بها في حياته المهنية.
خلال محادثة مع الناقد السينمائي أنوباما شوبرا، عندما سئل هريثيك عن وقت واجه فيه صعوبة في لعب شخصية، أجاب النجم بتأكيده على السؤال واستشهد بفيلم Main Prem Ki Diwani Hoon أو “مين بريم كي ديواني هون” بأنه الفيلم المعني.
نُقل عنه قوله “نعم، لقد فشلت فيه بشكل فظيع، كانت مشاهد “مين بريم كي ديواني”، تشمل أحاسيس متعددة سعيدة جدًا، غزيرة جدًا. لا تأتي بشكل طبيعي جدًا بالنسبة لي. حتى لو حاولت بشدة، وهو ما فعلته “.
النجم الوسيم عدد من الأفلام مؤخرًا التي كان لها نصيبًا وافرًا من النجاح في شباك التذاكر، وتحدث عن نجاحاته في لقاء مع موقع PTI.
كان النجم الهندي قد انضم إلى زوجته السابقة ومصممة الديكور الشهيرة سوزان خان (Sussanne Khan)، حيث لا يزالان يتمتعان بعلاقة جيدة وودية، في عطلة ثلجية مع ابنيهما.
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