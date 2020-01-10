رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
تحدثت الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون عن إمكانية تعاونها في فيلم جديد مع سلمان خان، وكشفت أنها ستبدأ في التصوير لعمل درامي جديد لم يُكشف عن عنوانه بعد، من بطولة أنانيا بانداي وممثل فيلم “غولي بوي”، سيدانت شاتورفيدي، في مارس.
وقالت خلال حدث للترويج لإصدارها التالي “تشاباك”، الذي سيتم افتتاحه يوم الجمعة 10 يناير، ” أعمل مع سيدانت شاتورفيدي في فيلمي التالي، الذي يخرجه شاكون باترا. وسنبدأ في التصوير في مارس”.
سبق للمنتج، كاران جوهر، التغريد أن الفيلم الذي لا يحمل عنوانًا سيطلق في دور العرض السينمائي في 12 فبراير 2021.
في الحدث، سأل صحفي ديبيكا عن شائعات أنها حامل. وجان ردها “هل أبدو كحامل؟ سأسألك متى سأخطط (لتكوين أسرة). إذا أعطيتني إذن، سأخطط. إذا أصبحت حاملًا فسوف ترى ذلك في غضون تسعة أشهر”.
وعندما سُئلت عما إذا كانت ستشارك في برنامج Bigg Boss الذي يقدمه سلمان خان للترويج لشاباك، قالت: “لا، لا يوجد حديث عن الذهاب إلى Bigg Boss”.
من المقرر أن يعرض فيلم “تشابك” من إخراج ميجنا جولزار Meghna Gulzar، كما يضم في بطولة الفيلم فيمرانت ماسي Vikrant Massey. وسيعرض في 10 يناير.
كانت هذه تفاصيل خبر سؤال محرج لـ ديبيكا بادوكون عن حملها.. فكيف ردت عليه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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