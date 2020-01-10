فيلم «لاال سينغ تشادا» أثر سلبا على صحة عامر خان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

الفنان عامر خان، يأخذ أمورة المهنية بشكل جدي للغاية، وهذا أمر معروف عنه في الوسط الفني في بوليوود، فهو عندما يقدم شخصية ما، يحاول أن يصل إلى أهم نقاطها المخفية سواء بشكل نفسي أو جسدي.

تقرير نشره موقع “مومباي ميرور”، أشار إلى إصابة عامر خان بحالة من الإعياء مؤخرًا، جراء اشتباكه مع شخصيته بفيلمه الجديد Laal Singh Chadha، حيث يبدو أن الفيلم قد أثر على صحته. كان عامر قد اضطر إلى الجري لمسافة 13 كيلومترًا لمدة 10 أيام، ولم يكن يستطيع فعل ذلك، الا عبر ابتلاع مسكنات الألم.

كان عامر خان، الذي عمل على فقدان ما يصل إلى 20 كيلوجرامًا من وزنه، ليتناسب جسده مع الشخصية المحورية في بداية الفيلم لتصوير أجزاء من لال سينغ تشادا، حيث يركض ما بين 10 و13 كيلومترًا كل يوم، وبما أنه تطلب حالة بدنية قوية للساق كان على الممثل أن يتنازل جرعة ثابتة من مسكنات الألم لمدة 10 أيام.

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أكد مصدر نفسه على هذه الحقيقة لموقع “ميد داي”، ” كان عامر يقوم بالتصوير حيث اضطر إلى الجري في جميع أنحاء البلاد.لقد كان الجهد البدني المبذول كثيرًا بسبب الجري المستمر، لكننا كنا على جدول زمني محدد”.

وأضاف “عامر لم يكن يريد للتصوير أن يتوقف، لأنه كان يريد الحفاظ على مظهره الملتحي طوال التصوير، لذلك، كان يستهلك مسكنات الألم ويستمر في التصوير. كان جدول التصوير لمدة 10 أيام تقريبًا.”

فيلم Laal Singh Chaddha، طبعة جديدة رسمية لفيلم هوليود الكلاسيكي “Forrest Gump”، كتبه أتول كولكارني، والفيلم الذي يخرجه أدفيت تشاندان من إنتاج فياكوم 18 ستوديوز وعامر خان للإنتاج. من المقرر عرض الفيلم خلال عيد الميلاد 2020.