هل تنضم كارينا كابور خان إلى Instagram قريباً؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

واحدة من أكثر المشاهير الذين ينُتظرون تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير هي النجمة الهندية الكبيرة كارينا كابور خان.

رغم أنها تدعي أن لديها صفحة سرية على Instagram، إلا أن معجبيها يريدونها أن تكون صفحتها علنية وبشكل رسمي. فلا تُغني صفحات اندية المعجبين الخاصة عن فحة رسمية لها، رغن أن تلك الصفحات لا تترك شاردة ولا ورادة عنها إلا ونشرتها.

مرات عديدة، طلب منها جمهورها الانضمام إلى وسائل التواصل الاجتماعي خاصة موقع Instagram. ويبدو أن هذا اليوم قد يأتي قريبًا.

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قالت كارينا لموقع News18 في لقاء قريب: “أعرف أن أندية المعجبين بي تضم ​​أيضًا ما بين 6 و7 ملايين متابع. هناك الكثير من المعجبين الذين يديرونها. أستطيع أن أقول أنه ستكون هناك صفحة رسمية ستكون مصدر لتتبع أخباري الفنية”.

وأضافت “سأتولى الصفحة في بضع نقاط، لكن سيتم إدارتها من شخص ما، وتتعلق بشكل رسمي فقط بعملي كما أنه ستنشر تحديثات عن أفلامي، ولكن لا توجد بها أشياء شخصية، وسأقوم بمشاركة صورة أو صورتين شخصيتين من إجازتنا العائلية، لكن ليس أكثر من ذلك. دائما أشارك أن وسيف (على خان) صورة واحدة من عطلة عائلتنا على أي حال. “

حاليًا، تعيش كارينا أجواء الفرح، ليس بسبب احتفالت رأس السنة أو أعياد الميلاد، لكن بسبب نجاح أحدث أعمالها الفنية Good Newwz. الفيلم بطولة أكشاي كومار، ديليجيت دوسانج وكيارا أدفاني. من إخراج راج ميهتا، أنتج الفيلم كاران جوهر.